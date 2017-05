Lima Potret Endah N Rhesa Saat Manggung Bareng Bakal Bikin Kamu Baper, Romantis Banget!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Endah N Rhesa merupakan duo musisi Indonesia yang beranggotakan Endah Widiastuti pada vokal dan gitar, serta Rhesa Aditya pada bass.

Musik Endah N Rhesa ber-genre folk, jazz,blues, rock n roll, dan ballads.

Keduanya adalah pasangan suami istri yang menikah pada Desember 2009.

Sejak tahun 2004 hingga 2015, keduanya telah merilis beberapa album yakni The New Beginning, Real Life, Nowhere To Go, Look What We've Found, Escape, dan Seluas Harapan.

Endah N Rhesa juga pernah terlibat dalam film layar lebar karya Eugene Panji berjudul "Cita-citaku Setinggi Tanah" sebagai penata musik di tahun 2012.

Selain itu, Endah N Resha juga sempat menciptakan original soundtrack film layar lebar berjudul "Cinta Dalam Kardus" karya Salman Aristo dan Raditya Dika di tahun 2013.

Manggung bersama, tentunya Endah N Resha punya ciri khas tersendiri.

Menjadi pasangan suami istri di real life, mereka kerap tampil romantis kala tampil di berbagai acara.