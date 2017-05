Mau Ngadain Buka Bersama Keluarga atau Teman saat Ramadhan? Tempat Ini Bisa Jadi Referensi Kamu

Laporan Wartawan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Bulan Ramadhan sebentar lagi tiba, waktunya bikin acara buka bersama keluarga, kerabat, teman, atau sahabat nih.

Eh tapi masih bingung milih tempatnya?

Ke Hotel Ibis Surabaya City Center aja!

Hotel yang terletak di Jalan Darmo Surabaya ini nawarin buka bersama yang beda, yaitu paket Ramadhan in Andalusia.

"Andalusia merupakan kota yang pernah sangat terkenal dengan peradaban Islam di Benua Eropa," ujar Executive Secertary and Public Relations Hotel Ibis Surabaya City Center, Diar Listya, Rabu (10/5/2017).

"Setiap hari akan ada macam-macam menu yang berbeda, mulai dari takjil, macam-macam Soup, Dessert, dan Main Cours," tambahnya.

Ada juga live cooking menu Andalusia setiap hari Selasa sampai dengan Minggu.

Untuk menu Andalusia corner yang dimasak secara live, akan ada Tortila, Slice Spanish Omelete, Chicken Pastel, Sausage Pastel, Andalusia Salad dan Beef Tomato Salsa.

Ramadhan in Andalusia di Ibis Surabaya City Center, Paket Buka Puasa Allin Buffet bisa kalian nikamati hanya dengan membayar Rp 100.000 nett dengan diskon 15 persen all you can eat.

Jadi, persiapkan acara buka puasa bersama kalian di Ibis Surabaya Center City ya! dijamin bakal berbeda dari buka bersama kamu sebelumnya.