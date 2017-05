Sambut Ramadhan, Akan Ada Menu dan Dekorasi Spesial di Tempat Ini, Buka Bersama di Sini Yuk!

Laporan Wartawan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Tidak terasa, sebentar lagi memasuki bulan Ramadhan.

Saat Ramadhan, berbagai tempat dan lokasi akan menyediakan banyak pilihan menu dan paket untuk berbuka puasa bersama.

Tidak ketinggalan yang dilakukan Ibis Surabaya Center City ini.

Tempat yang berada di Jalan Darmo Surabaya ini menawarkan paket menu buka puasa bersama dengan dekorasi yang berbeda.

"Nantinya restoran akan didekor dengan tema Andalusia, dengan nuansa klasik, dan dengan pilar-pilar dan warna gold," ujar Executive Secretary and Public Relations Ibis Surabaya City Center, Diar Listya, Rabu (10/5/2017).

Selain suasana dan makanan yang disesuaikan dengan tema Andalusia, menu makanan yang ditawarkan juga disesuaikan dengan lidah orang Indonesia.

Tema ini dipilih karena Andalusia merupakan kota di Benua Eropa yang sangat terkenal dengan peradaban Islamnya.

Ada pula live cooking menu Andalusia dan juga live musik yang akan menemani saat berbuka puasa bersama di Ibis Surabaya City Center.

Harga paket buka puasa all in buffet hanya Rp 100 000 nett dengan diskon 15 persen all you can eat loh.