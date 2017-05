Endah N Rhesa Bakal Tampil di Surabaya, Yuk Ramai-ramai Nonton Konser Charity 2017

Laporan Waratwan TribunJatim.com,Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM,SURABAYA - Endah N Rhesa adalah proyek musik yang terbentuk dari akustik gitar, bass dan vokal dengan warna musik folk, jazz, blues, rock and roll dan ballads.

Awal pertemuan mereka adalah pada awal tahun 2003 dalam sebuah band yang awlanya berkonsep rock.

Selepas dari band tersebut pada tahun 2004, Endah Widiastuti memilih bersolo karir dengan album The New Biginning dengan salah satu lagu di album tersebut yaitu When You Love Someone.

Buat kalian yang belum yang belum kenal atau malah kalian fans dari Endah N Rhesa Ayo datang ke nonton charity concert 2017 bertajuk "Community Festival Surabaya" pada Sabtu (20/5/2017) di Tunjungan Convex.

Selain Endah N Rhesa, ada juga Jesse Wilde dan Gugun Blues Shelter.

Kamu bisa dapatkan tiketnya secara presale seharga Rp 45 000,VIP Rp 85 000 dan VVIP Rp 100 000.