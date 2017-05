Endah N Rhesa Bikin Romantis Acara Pemilihan Cak & Ning Surabaya 2017, Penonton Histeris

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Endah N Rhesa tampil menghibur acara pemilihan Cak & Ning 2017 di Tunjungan Plaza Convention Surabaya, Jumat (12/5/2017).

Penampilan duo tersebut malam itu pun berhasil memukau para penonton.

Serempak penonton berteriak saat Endah N Rhesa mulai membawakan lagu "When You Love Someone".

"Keren, so sweet banget mereka, romantis juga, lagunya easy listening banget," ujar seorang supporter Cak & Ning Surabaya 2017, Diana.

Endah N Rhesa adalah proyek musik yang terbentuk dari akustik gitar, bass, dan vokal.

Duo ini menyajikan warna musik folk, jazz, blues, rock and roll, dan ballads.

Awal pertemuan Endah dan Rhesa adalah pada awal tahun 2003.

Mereka dipertemukan dalam sebuah band yang awalnya berkonsep rock.