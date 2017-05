Sidak di Pasar Genteng Surabaya Jelang Ramadhan, Semua Bahan Pokok Hampir Naik

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Sofyan Arif Candra Sakti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Dinas Perdagangan Kota Surabaya dan Polrestabes Surabaya melakukan sidak pasar di Pasar Genteng, Surabaya, Jumat (12/5/2017).

Sidak dilakukan untuk memantau harga bahan pokok menjelang bulan Ramadhan.

"Ini sebagai upaya kita untuk mengendalikan harga bahan pokok menjelang Ramadhan dan Idul Fitri," ujar Sultoni, anggota tim sidak dari Dinas Perdagangan Kota Surabaya.

Dari sidak tersebut, hampir semua harga bahan pokok mengalami kenaikan sejak dua minggu yang lalu.

Sebagai contoh adalah bawang putih yang naik lebih dari 100 persen.

"Bawang putih sico dari Rp 20 ribu per kilogram naik menjadi Rp 55 ribu per kilogram. Sedangkan kating naik dari Rp 25 ribu menjadi Rp 60 ribu per kilogram," jelas Khofifa, seorang pedagang di Pasar Genteng.

Bahkan, ia bercerita harga bawang putih sempat mencapai Rp 70 ribu per kilogram.

Untuk cabai besar juga mengalami kenaikan dari Rp 30 ribu menjadi Rp 40 ribu per kilogram.