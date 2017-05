Niat Hati Pengen Tampil Imut, Girlband Korea Ini Malah Dibilang Menjijikkan, Lihat Aja Videonya!

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Korea Selatan tampaknya tak pernah henti menelurkan karya baru dari girlband dan boyband.

Salah satu girlband yang baru debut pada 1 Januari 2017 lalu adalah Bonus Baby.

Girlband beranggotakan 6 personil ini mengusung konsep cute dan lugu.

Baca: Baju Transparan yang Dipakai Artis Korea Ini Bikin Klepek-Klepek, Dalemannya Kelihatan Semua Tuh!

Seperti biasanya, saat comeback mereka diwajibkan untuk promosi di berbagai acara.

Satu diantaranya adalah acara stasiun televisi KBS, "Music Bank".

Pada Jumat (12/5/2017) lalu, Bonus Baby menampilkan single terbaru mereka, "If I Become an Adult".

Bonus Baby. (Mnet)

Baca: Nggak Habis Pikir, Sekilas Tampak Polos, Ternyata Perbuatan Bejat Artis Korea Ini Bikin Ngelus Dada

Mereka pun tampil penuh semangat untuk menghibur penonton melalui layar kaca.

Keenam member mengenakan baju atasan putih serta rok mini warna merah muda.