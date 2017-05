Syifa Hadju Unggah Foto Kenakan Baju Ini, Netizen Ada yang Bilang Lebay, Apanya Ya?

TRIBUNJATIM.COM - "Kak kalau pakai baju itu bisa enggak yang bagus, masak pakai baju selalu di atas lutut ......lebay."

Begitulah komentar akun @fitriafitaramadhani15real2710 yang menyebut Syifa Hadju lebay.

Baca: Usai Renang Bareng, Kini Video Kemesraan Pevita dan Duda Ganteng Bikin Netizen Deg-degan Lihatnya

Akun tersebut menyebut Syifa lebay lantaran baju yang dikenakan Cipa dinilainya terlalu minim.

Komentar tersebut muncul pada unggahan Instagram Syifa.

Baca: Berdaster, Empat Emak-emak Ikutan Naik Turun Challenge, Netizen Ingatkan Air di Belakang yang Gosong

"You can have anything you want. IF YOU DRESS FOR IT."

Begitulah bunyi keterangan foto pada unggahan Syifa.

Dalam foto tersebut, nampak Syifa tampil cantik mengenakan dress merah.

Baca: Sambil Pakai Gamis dan Peci, Bocah Ini Bersihkan Sisa Lelehan Lilin di Jalanan, Netizen Jadi Respek