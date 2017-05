Dianggap Promosikan Konsep Lolita, Kostum Panggung Girlband Ini Tuai Kontroversi

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Grup idola muda, Bonus Baby menuai kontroversi karena kostum panggungnya.

Melansir dari soompi.com, pada tanggal 12 Mei 2017, anak asuh Maroo Entertainment ini membawakan lagu baru merteka "If I Become An Adult" di "Music Bank" KBS.

Sesaat setelah penampilan mereka, penonton mengirimkan keluhan karena merasa tidak nyaman melihat pakaian para member.

Saat di panggung, member mengenakan blus putih dengan bib bertuliskan Bonus Baby dan rok pink.

Ada netizen yang menentang hal ini, namun ada pula netizen yang mengklaim bib para member membuatnya tampak seperti member yang mempromosikan konsep lolita yang tak sesuai dengan usia muda para member.

Netizen lain ada juga yang membenarkan bib yang dikenakan Bonus Baby itu sesuai dengan tema lagu mereka "If I Become An Adult."

Bagaimana menurut kalian guys?