Ini Kategori Lomba Fashion Ayam Serama, Kecantikan Peserta Jadi Satu Diantara Faktor Penilaiannya

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Ketua Panitia Fashion Ayam Serama, Wim Indra Gunawan, mengatakan ada tata cara perlombaan fashion ayam.

"Perlombaan fashion ayam ini ada 12 kelas reguler, mulai anakan kelas a,b, dan c, kemudian remaja a, b, dan c, pejantan muda a, b dan c, sampai dewasa a, b, dan c," terang Wim Indra di sela-sela acara Fashion Ayam Serama, di Taman Flora, Jalan Raya Manyar, Surabaya, Jawa Timur, pada Minggu (14/5/2017).

Dia mengatakan setiap kategori tergantung berat badan ayam dan jenisnya.

Selain itu keunggulan jenis dan keturunan genetika juga merupakan faktor kecantikan ayam serama yang diperlombakan.

"Semakin tinggi gayanya berjalan, maka semakin tinggi nilainya, apa lagi ada yang sampai pamerin dada sama pantatnya," kata Wim sembari menunjuk seekor ayam serama berwarna hitam di meja lima.