Jelang Ramadan, Harga Barang Kebutuhan Dapur Terus Naik

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Kenaikan harga menjelang Ramadan tak pernah bisa dihindari. Utamanya harga barang - barang kebutuhan dapur.

Dua pekan menjelang puasa Ramadan kenaikan sejumlah jenis barang kebutuhan dapur itu dirasakan terus merangkak naik.

"Tiap hari naik, bukan saja dalam hitungan minggu,"gerutu Mahmudah, pedagang di Pasar Sidoharjo saat ditemui Surya.co.di, Minggu (14/5/2017).

Karena hampir setiap hari setiap hari kenaikan harga itu terjadi, para pedagang harus menyiasati kulakannya.

Mereka mengaku tidak banyak mengambil kulakan karena harga - harga barang itu sulir diprediksi.

"Kulakan sedikit - sedikitnya saja," kata Mahmudah.

Diungkapkan, kenaikan harga barang kebutuhan dapur yang mencolok ada pada barang berupa, cabai rawit, bawang putih dan cabai merah.

Di sejumlah pasar di Lamongan, seperti Pasar Babat, Sidoharjo, Sekaran dan Pasar Blimbing, harga cabai rawit berkisar Rp 60 ribu per kilogram hingga Rp 65 ribu per kilogram, bawang putih dari semula Rp 30 ribu per kilogram hingga Rp 40 ribu per kilogram, kini melonjak mencapai Rp 60 ribu per kilogram

Cabai besar semula Rp 25 ribu per kilogram hingga Rp 35 ribu perkilogram, kini naik Rp 5 ribu per kilogram menjadi Rp 40 ribu per kilogram.

"Hanya bawang merah yang harganya masih stabil sampai hari ini, yakni Rp 25 per kilo," katan Zani, pedagang lainnya.

Sedang bawang merah lokal berkisar Rp 21 ribu per kilogram hingg Rp 22 ribu perkilogram.

Para pedagang di sejumlah pasar sejuah ini tidak bisa berbuat banyak dengan kenaikan harga yang terus merangkak.