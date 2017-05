Mau Tampil Glamor Di Atas Panggung? Make Up Ala Perias Ini Mungkin Bisa Jadi Pilihan

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ani Susanti

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Satu tema make up yang dilombakan dalam acara yang diselenggarakan DPC Persatuan Ahli Kecantikan dan Pengusaha Salon Indonesia Tiara Kusuma Surabaya adalah make up malam gala glamour.

Bobby Reza, merupakan pemilik Bobby Salon dan anggota Tiara Kusuma yang menjadi peserta lomba tersebut.

Bobby merias modelnya dengan menggunakan dominasi warna silver, emas, merah maroon, dan hitam di bagian mata.

Tak lupa pula lipstik berwarna merah yang digunakan serasi dengan gaun pesta berwarna pink yang dikenakan sang model.

Rambut model pun dimodel sedemikian rupa hingga membentuk sanggul ke arah atas dengan hiasan berwarna pink.

Pria berambut putih ini mengatakan, riasannya ini cocok digunakan untuk acara gala, atau acara resmi dan pesta yang mewah.

Baca: Janda Ini Nekat Jual Diri dan Lakukan Threesome, Begini Caranya Gaet Pria Hidung Belang

"Jadi sesuai tema, riasan ini cocok untuk acara gala. Acara pesta yang mewah. Tapi aslinya lebih pas untuk tampil di atas panggung bahkan pawai ya. Ini busana punya saya juga, ada ornamen ekornya gini lalu model busananya juga seperti bervolume,"ujarnya, Minggu (14/5/17).

Bobby mengatakan menonjolkan semua bagian wajah model untuk riasan kali ini.

"Harus ditonjolkan semua ya, tapi nggak boleh berlebihan,"tuturnya.

Bobby dan 64 peserta lain yang berasal dari anggota Tiara Kusuma diberi waktu satu jam untuk menyelesaikan riasan.

Tak make up malam gala glamour, ada pula beberapa lomba make up lain yaitu make up wisuda, dan fantasi fancy serta fantasi karakter yang diikuti mahasiswa Unesa.

Lomba ini diadakan di Grand City Mall Surabaya pada 14 Mei 2017.

Diakhir acara akan ada fashion show untuk make up fantasi lho.