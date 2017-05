Bangkalan Siap Pasok 800 Liter Per Detik Air Industri

TRIBUNJATIM.COM, BANGKALAN - Guna memenuhi kebutuhan air industri di kawasan seluas 600 hektare di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu sisi Madura (KKJSM), Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Sumber Pocong Kabupaten Bangkalan menyiapkan Water Treatment Plant (WTP) berkapasitas hingga 800 liter per detik. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) itu dipastikan akan dimulai tahun ini.

Lahan seluas dua hektare di PDAM Sumber Pocong, Dusun Tangkel, Desa/Kecamatan Burneh telah dibebaskan. Begitu pula dengan ijin pengambilan air dari Dinas Pengairan Propinsi Jatim, sudah dikantongi.

"Proses lelang sudah berjalan dua minggu. Dana bersumber dari APBN, kurang lebih Rp 30 miliar. Peruntukannya untuk memenuhi kebutuhan air di KJSM," ungkap Kepala Bidang Teknik PDAM Sumber Pocong Bangkalan, Hadi Mulya, Selasa (16/5/2017).

Ia menjelaskan, dana sebesar itu juga meliputi pembangunan pipanisasi sepanjang 11 kilometer dari PDAM Sumber Pocong ke KKJSM. Termasuk pembangunan sejumlah menara yang berfungsi sebagai penampungan air dan balancing atau penyeimbang tekanan air.

"Tahun ini mulai dikerjakan. Selepas Bulan Puasa, jika proses pelelangan berjalan lancar, pengerjaan fisik WTP itu mulai dilakukan," jelas Mulyadi.

Sebelumnya, pihak PDAM Bangkalan melakukan kajian Laboratoriun Keairan dan Teknik Pantai bersama Institut Teknik Surabaya (ITS) dengan pengukuran debit air di sungai Tangkel berkapasitas 2.000 liter per detik, depan Kantor PDAM Sumber Pocong, menggunakan alat ukur current meter.

Dalam pengajuannya, PDAM Bangkalan memcantumkan 1.000 liter per detik. Nantinya akan digunakan secara bertahap.

Mulai dari 200 liter per detik hingga 800 liter per detik. Namun melihat besaran anggaran yang tersedia, sementara akan dibangun WTP berkapasitas 50 liter per detik.

"Dari total pengajuan itu, rencana awal memang 200 liter per detik. Namun dengan sistem (WTP) ini, sewaktu - waktu bisa dipasang lagi dan bisa dinterkoneksikan hingga mencapai 800 liter per detik," paparnya.