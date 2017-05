Hebat, Paduan Suara SMAN 15 Surabaya Raih Juara Umum dalam Dua Kompetisi di Italia

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Paduan suara Libel Voice dari SMAN 15 Surabaya membuktikan kemampuannya dalam ajang kompetisi di Italia.

41 peserta paduan suara tiba di Terminal 2 Bandara Juanda Surabaya usai mengikuti ajang kompetisi di italia.

Suasana menjadi ramai karena banyak keluarga, kerabat, dan teman yang ikut menyambut kedatangan para peserta paduan suara di Terminal 2.

Baca: Ada Kisah Misteri di Balik Lagu Resah Milik Payung Teduh, Beneran Gak Sih?

Tak hanya menyambut, keluarga peserta juga membawa kalung bunga sebagai bentuk ucapan selamat datang.

Paduan Suara SMAN 15 Surabaya berhasil meraih juara umum di dua kompetisi.

"Kita mengikuti dua kompetisi di italia, dan alhamdulillah meraih juara umum di keduanya," papar Konduktor paduan suara, Ahmad Yasik Mubarok, Selasa (16/5/2017).

Paduan Suara SMAN 15 Surabaya meraih juara 1 di Grand Champion Queen if Adriatic Sea Choral Festival and Competition 2017 dalam kategori children and young.

Baca: Garap Proyek Musik Terbaru, Maliq & DEssentials Gandeng Levis Indonesia

Tak hanya itu, dalam kompetisi tersebut, konduktor juga meraih penghargaan sebagai konduktor terbaik.

Sedangkan di ajang Grand Champion Lorenzo de Madici International Choir 2017, SMAN 15 Surabaya berhasil meraih juara 1.

Peserta mengikuti kompetisi selama 12 hari, mulai 2-15 Mei 2017.