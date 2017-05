Bupati, Kapolres Magetan Sidak Pasar dan Gudang Beras, Ada Apakah?

TRIBUNJATIM.COM, MAGETAN - Bupati Magetan Sumantri bersama Kapolres Magetan AKBP Muslimin dan jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan melakukan inspeksi mendadak (sidak) disejumlah gudang beras dan pasar tradisional untuk menanyakan jumlah stock dan kenaikan harga sembilan baham pokok kebutuhan rumah tangga.

"Harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan ini relatif belum ada kenaikan yang mencolok. Bahkan beras untuk persediaan (stock) sangat cukup dan harga belum ada kenaikan,'kata Bupati Sumantri kepada Surya, Rabu (17/5/2017).

Dalam sidak ke gudang beras PT Enggal Jaya, dan Pasar Sayur serta Pasar Parang, Bupati Sumantri selain didampingi Kapolres AKBP Muslimin, plt Sekda Sutikno, juga sejumlah pejabat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan diantaranya Kepala Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Rahmad Edy, Kepala Dinas Peternakan, Perikanan (Disnakkan) Kustini, dan Kabag Perekonomian Sunarti Condrowati.

Menurut Bupati Sumantri, sidak yang dilakukan bersama jajarannya ini untuk antisipasi melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok, terutama, sembilan bahan pokok, diantaranya beras, gula, minyak. Tapi sejauh ini menurut laporan yang diterima dari Disperindag setempat harga kebutuhan bahan pokok masih stabil.

"Beras masih tetap, baik yang jenis IR 64, Raja Lele, Pandan Wangi, harga masih naik relatif masih biasa. Kalau pun ada kenaikan hanya Rp 50 - Rp 200. Demikian juga dengan minyak goreng dan gula," ujar Sumantri.

Dikatakan Sumantri, kalaupun nanti ada melonjaknya harga kebutuhan bahan pokok menjelang Ramdhan, Pemkan lewat dinas terkait akan melakukan operasi pasar. Karena stock yang dimiliki Pemkab Magetan sangat cukup.

"Seperti di gudang beras PT Enggal Jaya, setiap 10 hari stock berasnya selalu habis dan berganti dengan stock baru. Sehingga tidak ada beras lama yang tengik dan totoren, semua fresh (segar), begitu juga dengan persedian daging sapi dan ayam, semua relatif stabil," kata Sumantri.

Bahkan daging, kata Sumantri, harga masih berada dibawah Rp 100 ribu per kilogram. Saat ini harga daging dikisaran harga Rp 90 ribu per kilogram. Padahal di daerah lain harga daging sudah berada di atas Rp 100 ribu per kilogram.

"Sekarang ini harga daging di Kabupaten Magetan sangat baik dan masih berada dibawah Rp 100 ribu per kilogram, relatif belum ada kenaikan. Dan juga kualitas daging yang kami lihat bersama Bapak Kapolres, sangat bagus, warna merah segar tidak berair, tandanya tidak ada daging glonggongan di pasar Magetan,"jelas Bupati Sumantri.

Informasi harga kebutuhan sembilan bahan pokok yang dihimpun Surya di Pasar Sayur menyebutkan, sudah mulai merangkak naik, seperti telur sudah mencapai Rp 22 ribu per kilogram, sebelumnya Rp 18.500 per kilogram, gula pasir Rp 13.500 per kilogram, sebelumnya Rp 12.000 per kilogram, harga beras ada kenaikan berkisar Rp 500 per kilogram untuk beras jenis IR 64.

"Saat ini yang sudah mendahului melonjak naik, yaitu harga bawang putih jenis kating (besar putih). Sebelumnya per kilogram hanya Rp 33.000 per kilogram, sekarang sudah Rp 60 ribu per kilogram. Kalau bawang putih yang biasa, dengan warna agak kebiru biruan itu masih Rp 40 ribu per kilogram, sebelumnya masih Rp 25 ribu - Rp 23.000 perkilogram," kata Heny, warga Kelurahan Terung, Kecamatan/Kabupaten Magetan, pemilik kios pracangan di Pasar Sayur Magetan kepada Surya, Rabu (17/5-2017). (Surya/Doni Prasetyo)