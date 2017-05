Raja Pop Dunia Michael Jackson Meninggal Dunia Karena Dibunuh? Benarkah?

TRIBUNJATIM.COM, TOKYO - Raja pop dunia Michael Jackson diberitakan telah meninggal dunia akibat over dosis obat obatan terlarang.

Namun, pendamping sekaligus teman dekat Jackson, Michael Jacobshagen (35) mengaku memiliki banyak bukti yang menunjukkan hal berbeda.

Dia berpendapat bahwa raja pop dunia itu justru menjadi korban tindak pembunuhan.

"Benar dia dibunuh dan saya punya banyak buktinya," papar Michael Jacobshagen khusus kepada Tribunnews.com hari ini (17/5/2017).

Bulan depan tanggal 26 Juni 2017, merupakan peringatan 8 tahun Michael Jackson meninggal pukul 14:26 waktu setempat di Holmby Hills, Los Angeles, California, Amerika Serikat.

Sebulan setelah meninggal, sebenarnya Michael Jackson punya rencana tampil di O2 Arena, London, dan menamai konser ini dengan nama This Is It Michael Jackson.

Konser rencananya akan dilaksanakan tanggal 25 Juli 2009,

"Banyak tawaran untuk membawa media dunia jadi Bombshell yang mengejutkan baru akan ke luar," tambah Jacobshagen lagi.

Jacobshagen juga memberitahukan akan ada info besar pula akan muncul di berbagai media internasional mendatang.

"Pada bulan Juni akan keluar satu jam wawancara EKSKLUSIF saya selama 60 Menit di CBS Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Saya ingin benar-benar melakukan sesuatu yang istimewa juga untuk Jepang. Saya pikir itu bagus," lanjutnya lagi kepada Tribunnews.com