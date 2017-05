Inilah Kronologi Outbond Maut Menewaskan Enam Santri Mambaus Sholihin

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Kronologi kejadian Santri Mambaus Sholihin Jl KH Syafi'i, tenggelam di Danau bekas Tambang Galian C Desa Suci Kecamatan Manyar, Kamis (18/5/2017).

Pembukaan : pukul 07.00 WIB

- Pembukaan oleh Wali Kelas IX E Zulfan Thoriq di Halaman Musholla Ponpes Mambasu Sholihin sebanyak 267 siswa santri putra dengan Pendamping 48 guru pengurus pramuka.

Kemudian kegiatan outbond :

POS I (kegiatan Jalan Merayap di atas tampar) di sebelah selatan pendopo area Ponpes Mambaus Sholihin

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas,

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 1 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IXA-kelompok 1 masuk pos 1 jam 07.20 WIB

- Kelas terakhir IX G-kelompok terakhir masuk pos 1 jam 08.10 WIB.

POS II (kegiatan Estafet ping-pong)

- Depan kompleks Al Malikiy, Halaman Pondok Jl KH Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar.

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 2 didampingi pengawas masing-masing,

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 2 jam 07.50 WIB

- Kelas terakhir IX- G kelompok terakhir masuk pos 1 jam 08.50 WIB

POS III (kegiatan Jaring Laba-laba)

- Lapangan Sepak bola Pondok KH. Fahmi Faqih Jl KH Syafii Desa Suci Kecamatan Manyar,

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 3 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 3 jam 08.10 WIB

- Kelas IX C masuk lokasi mendahului kelas IX B

- Kelas terakhir IX- G kelompok terakhir masuk pos 1 jam 09.25 WIB.

POS IV (kegiatan Pipa) Pukul 8.50 WIB

- Bekas Gunung Suci Kecamatan Manyar sekarang menjadi dataran rendah dan danau.

- Peserta dibagi per-kelas dan per-kelompok 6 orang dengan 1 pengawas

- Peserta bergantian secara kelompok memasuki pos 3 didampingi pengawas masing-masing

- Kelas pertama IX-A kelompok 1 masuk pos 3 jam 08.50 WIB.

- Kelas IX B telat masuk lokasi, didahului kelas IX C

- Kelas IX C masuk lokasi jam 09.00 WIB.

- Kelas IX C diperintahkan untuk tetap duduk di samping lokasi outbond. Karena kelas IX A belum selesai.

- Sebagian pengawas membantu pengawas kelas IX A untuk mempercepat proses outbond

- Kelas IX C kelompok terakhir, diantaranya Syafi'i , Nafis, Udin, Rusydi, menceburkan diri.

- Pantia sudah memperingatkan untuk keluar dari danau. Yang pertama menceburkan diri atas nama Syafii. Syafii dkk berdiri di lokasi yang dangkal.

Mengetahui danau dangkal, beberapa orang ikut menceburkan diri. Diantaranya Yusar, Sholah (korban wafat), Bagus, Robin, Aril, Zilmam, Ridho, Abi, Effendi dan Mamat. Total yang menceburkan diri 14 orang.

Enam orang berenang ke tengah, atas nama Saifudin Zuhri Subagio siswa kelas IX C MTS Mambaus Sholihin, warga asal Desa Nganjuk Cepu, Blora, Jawa Tengah, Sholahuddin Achmad warga Jl Gebang Wetan Gebang Putih, Sukolilo Surabaya, M Royi Amanullah warga Rusydi Jl Jemur Wonosari Gang Lebar, Jemur Wonosari Wonocolo, Surabaya, Ahmad Syafii warga Jl Industri Moropelang Babat Lamongan, Abd Rohman Nafis warga Jl Tambak Asri Tanjung , Moro Krembangan Krembangan Surabaya Yosar Muhammad Ardiansyah Putra warga Jl Pancawarna, Petiken Driyorejo, Gresik.

Di tengah danau diketahui sangat dalam enam santri itu tenggelam dan meninggal dunia, mengetahui temannya tenggelam korban lain semburat ke daratan dan siswa atas nama Mamat berteriak meminta tolong ke pengawas.

- Upaya penyelamatan, oleh Zubaidi, Rofik, Ghufron, Hadi, Arifudin.

- Pengawas lain menertibkan barisan untuk melalukan checking peserta.

- Korban pertama ditolong jam 09.20 WIB

- Korban pertama dibawa ke Klinik Satelit Petrokimia Perumahan Gresik Kota Baru ( GKB) pukul 09.30 WIB atas nama Rusydi

- Sebagian korban dibawa dengan motor ke klinik di Perumahan GKB untuk dirujuk ke RSUD Ibnu Sina.

- Korban terakhir ketemu atas nama Nafis pukul 10.06 WIB dibawa ke RSUD Ibnu Sina, Pukul 10.15 WIB.

- Acara langsung diberhentikan. Santri/siswa diperintahkan kembali ke pondok. (Surya/ Sugiyono).