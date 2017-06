Pengiriman Sembako Lewat Dermaga Kalimas Akan Berhenti Sementara, Alasannya Apa?

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pradhitya Fauzi

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Manajer Terminal Kalimas Surabaya, Jawa Timur, Imran Rasyidi mengatakan pengiriman ke berbagai wilayah seperti Kalimantan, Sulawesi, hingga Sumatra akan diberhentikan sementara jika mendekati Lebaran 2017.

"Beberapa hari sebelum dan sesudah lebaran, pengiriman akan diberhentikan," tutup Imran.

Ini karena, menurut Imran bongkar muat pada H-7 sampai H+7 diberhentikan dan diprioritaskan untuk kapal berpenumpang untuk mudik.

"Seminggu sebelum lebaran dan seminggu setelah lebaran, aktivitas bongkar muat diberhentikan demi kelancaran arus mudik lebaran di wilayah perairan," tutup Imran.

Ketika ditanya soal intensitas pengiriman barang di Terminal Kalima, menurut Imran Rasyidi dari waktu ke waktu mengalami peningkatan.

"Kegiatan bongkar muat barang-barang yang masuk pada bulan april hingga juni kini mengalami peningkatan," terang Imran.

Beban bongkar muat disini pada bulan April terhitung 59.724 ton per meter kibik, sedangkan bulan Mei 81.521 ton per kibik, dan untuk awal bulan Juni ini saja 73.493 ton per kibik.