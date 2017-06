Perbaiki Purna Jual, Smarphone Infinix Buka Pusat Layanan di Surabaya, Disini Tempatnya

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Infinix Indonesia resmi membuka pusat layanan perbaikan smartphone yang diproduksinya di Surabaya, Kamis (8/6/2017).

Pusat layanan perbaikan Infinix Calcare tersebut berada di Marina Plasa lantai 3, Surabaya.

Country Marketing Manager Infinix Mobility Indonesia Eko Susanto mengatakan, dengan dibukanya Infinix Calcare ini, layanan untuk pengguna smatphone Infinix akan diberikan setiap hari, tanpa ada waktu libur sama sekali.

"Layanan kami berikan selama sepuluh jam, mulai pukul 10.00 hingga 20.00 WIB, full mulai hari Senin sampai Minggu," ujarnya, di Surabaya.

Menurut Eko Susanto, dibukanya layanan Infinix Calcare, didasarkan atas besarnya ceruk pasar smartphone di Surabaya dan terus tumbuhnya penjualan smartphone yang membidik pangsa pasar anak muda yang senang lifestyle dan senang kumpul-kumpul ini.

Untuk itu, pihaknya berharap, konsumen dan X fans benar-benar mendapat kemudahan dalam memperbaiki smartphone mereka dengan layanan baru.

Baik perbaikan secara tatap muka (face to face service), yakni layanan one day service untuk pengguna dengan kesibuka tinggi. Maupun pick me up service, layanan perbaikan smartphone yang diambil langsung oleh petugas Infinix dari rumah atau tempat pengguna.

"Selain itu, bagi pengguna Infinix Zero 4 dan Zero 4 Plus, kami juga memberikan layanan khusus, yakni The PROtection," jelasnya.

