Chester Bennington Linkin Park Bunuh Diri, Ini Makna Lagu 'Numb' yang Ternyata Bikin Merinding!

TRIBUNJATIM.COM, AMERIKA SERIKAT - Blantika musik dunia saat ini tengah diterpa kabar duka.

Chester Bennington, vokalis band Linkin Park diketahui telah bunuh diri di usia 41 tahun, Kamis (20/7/2017) waktu setempat.

Linkin Park merupakan salah satu band legenda dari California yang debut pada 1996 silam.

Berbagai lagu ciptaan Linkin Park telah menjadi inspirasi para remaja pada zamannya.

Seperti "Numb", "In the End", "What I've Done", "Somewhere I Belong", dan masih banyak lainnya.

Kepergian Chester untuk selama-lamanya pun meninggalkan luka yang mendalam untuk para penggemar di seluruh dunia.

Berbagai artis papan atas Hollywood pun banyak yang mengungkapkan bela sungkawa atas kepergian Chester.