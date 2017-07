Ratusan Murid SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Gelar Deklarasi Peduli Sesama, Apa Itu?

Laporan Wartawan Tribunjatim.com, Ndaru Wijayanto

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - SMP Muhammadiyah 2 Surabaya (Spemda) menggelar sebuah deklarasi di hari terakhir Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD).

Di tahun ajaran baru ini, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mengangkat tema "We care for each other and the environment" melalui Forum Ta'aruf Siswa (Fortasi).

Acara tersebut digelar mulai tanggal 17-21 Juli 2017 di depan BG Junction Surabaya.

Deklarasi ini mengarahkan siswa baru yang bersekolah di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya agar bisa memahami konsep sekolah mereka.

SMP Muhammadiyah 2 Surabaya memiliki konsep ramah anak dan lingkungan.

Penandatanganan deklarasi peduli di hari akhir Fortasi oleh seluruh siswa siswi baru SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, Jumat (21/7/2017) (TribunJatim.com/Ndaru Wijayanto)

Total ada 133 siswa baru untuk ajaran 2017/2018 yang ikut dalam kegiatan tersebut.

Mereka juga kompak memberi tanda tangan di atas kain putih sepanjang 7 meter.

"Ada ratusan siswa yang ikut dalam deklarasi untuk saling peduli, saling membantu, saling berbagi kepada mereka yang membutuhkan," jelas Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Spemda, Pandu Satria, Jumat (21/07/2017).

Saat masa taaruf atau pengenalan, mereka diharuskan untuk menabung Rp 500 setiap hari, dan hasil tabungan tersebut akan diberikan kepada orang yang membutuhkan.

Langkah ini mendapat respons positif Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 2 Surabaya, Ida Indahwati Waliulu.

"Tema ini diharapkan bisa terus dikembangkan oleh anak-anak Spemda. Berkembang lebih kreatif, energik dan inovatif menciptakan sekolah ramah anak dan ramah lingkungan," jelas Ida Indahwati, Jumat (21/7/2017).