Tolak Bullying, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya Punya Cara Berbeda Sambut Murid Baru

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - SMP Muhammadiyah 2 Surabaya (Spemda), Jawa Timur, tak lagi menerapkan sistem perpeloncoan untuk Masa Orientasi Peserta Didik (MOPD) baru.

Di tahun ajaran baru ini, SMP Muhammadiyah 2 Surabaya mengangkat tema "We care for each other and the environment" melalui Forum Ta'aruf Siswa (Fortasi) di depan BG Junction Surabaya.

Acara tersebut digelar mulai tanggal 17-21 Juli 2017.

Hal itu dilakukan agar siswa yang persekolah di SMP Muhammadiyah 2 Surabaya merasa betah dan merasa seperti di rumah.

"Selain untuk memberikan rasa nyaman, kegiatan ini untuk menumbuhkan kepedulian dan meminimalisir bullying," jelas Ketua Ikatan Pelajar Muhammadiyah Spemda, Pandu Satria, Jumat (21/07/2017).

Menurut Pandu, saat masa taaruf (pengenalan), para siswa baru mendeklarasikan diri untuk saling peduli satu sama lain.

Caranya adalah dengan menyisihkan uang saku mereka sebesar Rp 500 yang diletakan pada kaleng yang mereka miliki sejak awal kegiatan setiap hari.

Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk membantu orang yang membutuhkan.

"Selama masa taaruf, siswa siswi membawa kaleng. Mereka diajak untuk menyisihkan uang saku dengan nominal Rp 500 rupiah setiap hari untuk membantu orang nantinya," kata Pandu.