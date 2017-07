Sudah Dua Hari, Harga Telur Ayam Melonjak Naik, Inilah Penyebabnya

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Setelah sempat anjlok di harga Rp 14.000 per kilogram, kini harga telur ayam di tingkat peternak naik lumayan tinggi.

Sekarang harga telur di tingkat peternak mencapai Rp 19.000 per kilogram sampai Rp 19.600 per kilogram.

"Baru dua hari ini harga telur dari peternak tembus Rp 19.600 per kilo," kata Suriono (33), peternak ayam petelur asal Desa Sumberasri, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar, Minggu (23/7/2017).

Ia mengatakan kenaikkan harga telur dari peternak secara bertahap. Harga mulai merangkak naik setelah Lebaran.

Padahal, menjelang Lebaran, harga telur justru anjlok di angka Rp 14.000 per kilogram.

(Pemkot Blitar Buat Kebijakan Njeleneh, Semua Kantor Wajib Buat Kolam untuk Ikan Ajaib ini)

Setelah Lebaran, secara bertahap harga telur mulai naik. Dari Rp 15.000 per kilogram, lalu ke angka Rp 17.000 per kilogram, naik lagi menjadi Rp 18.000 per kilogram, dan dua hari ini naik menjadi Rp 19.600 per kilogram.

"Menjelang Lebaran, peternah malah ajur. Produksi telur tidak maksimal ditambah harga telur anjlok," ujar peternak yang memiliki 3.000 ayam petelur itu.

Menurutnya, salah satu faktor yang menyebabkan harga telur naik yakni stok telur yang berkurang. Banyak peternak yang ayamnya tidak bertelur secara maksimal karena terkena virus.

"Permintaan tinggi, tapi produksinya sedikit," katanya.