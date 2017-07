Lima Hari Sekolah di Kota Blita, Siswa Tidak Perlu Diberi PR

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Dinas Pendidikan mengevaluasi penerapan program lima hari sekolah terutama di tingkat SMP. Dari hasil evaluasi, dinas mendapati masih ada beberapa kendala dalam pelaksanaan program tersebut.

Salah satunya, yakni, masih ada sekolah yang membebani siswa dengan pekerjaan rumah (PR). Seharusnya, dalam program lima hari sekolah, siswa tidak perlu lagi dibebani pekerjaan rumah yang berhubungan dengan pelajaran.

"Kami sarankan ke sekolah agar siswa tidak perlu diberi PR lagi. Pelajaran akademik untuk siswa cukup mulai pagi sampai sore di sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar, M Sidik, Senin (24/7/2017).

Kalaupun memberi pekerjaan rumah, kata Sidik tidak harus berupa pelajaran akademik. Pekerjaan rumah untuk siswa bisa berupa kompetensi sosial. Misalnya membantu orang sakit atau kegiatan sosial lain.

Kegiatan sosial juga bagian dari pendidikan karakter. Selain itu, pendidikan tidak hanya di sekolah. Tetapi, pendidikan juga bisa didapat dari orangtua dan masyarakat.

"Intinya, sepulang sekolah siswa tetap mendapat pembelajaran baik dari masyarakat maupun orangtua," ujar Sidik.

Ia juga sedang mencari pola untuk menggabungkan sekolah dengan pondok pesantren. Harapannya siswa yang sore mengaji di pondok tetap dapat melaksanakan rutinitasnya.

Misalnya, seperti di Kecamatan Sukorejo. Di kecamatan itu terdapat pondok pesantren.

Ketika siang, siswa bisa bergeser mengaji di pondok pesantren. Kegiatan mengaji di pondok pesantren tetap dicatat sebagai jam pelajaran.

"Nanti tetap ada guru yang mengikutinya. Konsepnya bisa pondok go school atau go school to pondok," katanya.

Selain itu, menurutnya, Pemkot juga sedang memimirkan memberi makanan tambahan untuk siswa. Dalam program lima hari sekolah, siswa belajar mulai pagi hingga sore. Energi siswa banyak terkuras untuk belajar. Perlu ada subsidi makan bagi siswa ketika siang.

"Siswa boleh membawa bekal makanan sendiri. Kami juga sedang memikirkan memberi makanan tambahan untuk siswa," katanya.

Perlu diketahui, Pemkot Blitar mulai menerapkan program lima hari sekolah pada tahun ajaran baru ini. Dalam program lima hari sekolah siswa belajar mulai pukul 07.00 WIB sampai pukul 15.00 WIB. Program lima hari sekolah sudah diberlakukan untuk semua siswa SMP.

Sedangkan untuk siswa SD, program lima hari sekolah baru diujicobakan untuk lima sekolah. Itupun hanya untuk siswa kelas 4 sampai kelas 6. Ke depan, Pemkot ingin menerapkan program lima hari sekolah untuk semua SD. (Surya/ Samsul Hadi)