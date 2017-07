Curva Boys, Suporter Persela Lamongan Harapkan Kejadian Riko Andrean Tak Terulang Kembali

TRIBUNJATIM.COM, LAMONGAN - Meninggalnya Riko Andrean Bobotoh Persib Bandung, merupakan korban salah sasaran oknum bobotoh dan telah menarik simpati suporter Persela Lamongan, Curva Boys.

Disampaikan Ikhul perwakilan Curva Boys mengatakan, ini akan mejadi pelajaran bagi seluruh suporter yang ada di Indonesia agar tak bertindak seenaknya saja pada sesama, baik sesama suporter di satu tim maupun suporter lain tim.

"Tentu ini memprihatinkan dan benar-benar menyedihkan bagi kami, dia sama seperti kami, sama-sama suporter, apalagi yang lebih memprihatinkan, dia korban sasaran oknum," kata Ikhul pada Surya.co.id, Kamis (27/7/2017).

Ikhul mewakili seluruh Curva Boys tak lupa mengucapkan bela sungkawa untuk kematian Riko Andrean yang mengalami pengeroyokan usai menyaksikan laga Persib Bandung melawan Persija Jakarta pekan ke-16 lalu.

Pihaknya berharap agar kejadian ini menjadi yang terakhir di sepakbola Indonesia, dan tak ada lagi korban berikutnya.

"Cukup sudah. Semoga ini yang terakhir. Kasian keluarganya, kasian generasi selanjutnya. Sampai kapan kita gengsi dengan apa yang namanya persahabatan. Akhiri saja ego football for unity is not crime. Semoga amal ibadah Riko diterima di sisiNYA dan semoga keluarganya diberi ketabahan, amin," jelasnya.

Riko Andrean dinyatakan meninggal dunia, Kamis (27/7/2017), setelah dirawat beberapa hari di rumah sakit dan sempat mengalami kritis sebelum akhirnya meninggal dunia. (Surya/ Dya Ayu)