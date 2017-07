VIDEO - Polda Jatim Gagalkan Penyelundupan Benda Kecil Senilai Rp 10 Miliar

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Penangkapan pelaku penyelundupan benur ke luar negeri lewat Jakarta yang dilakukan penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Jatim cukup menegangkan.

Pasalnya, petugas yang dipimpin langsung Kasubdit IV Tipiter, AKBP Rofik harus kejar-kejaran bak film action di jalan raya.

Peristiwa menegangkan itu berlangsung mulai dari Banyuwangi hingga Kecamatan Balung, Jember. Mobil yang dikendarai pelaku jenis Toyota Avanza putih itu dipacu hingga mencapai kecepatan 150 km/jam.

Padahal kondisi jalan raya saat itu cukup ramai. Tak pelak, petugas yang membuntuti dari belakang mengimbangi kecepatannya agar tidak tertinggal.

"Mobil bisa kami tangkap saat berhenti di Kecamatan Balung Jember untuk memindah muatan benur ke mobil lain," tutur Kapolda Jatim Irjen Pol Machfud Arifin, Kamis (27/7/2017).

Mobil yang dipakai untuk memindah isi benur yang jumlahnya mencapai 30.000 baby benur jenis mutiara itu sama yakni Toyota Avanza putih. Seketika itu, dua unit mobil diamankan dan benur yang dikemas sterofoam dan kardus diturunkan.

"Pengirimannya secara estafet untuk mengelabuhi polisi. Sepandai-pandai mereka, kami akan mengikuti sesuai perkembangan oleh pelaku kejahatan," ujar orang nomor satu di kepolisian Jatim.

Dari penangkapan ini, petugas akhirnya mengembangkan dan berhasil menangkap pelaku dari Jember menuju Jakarta di Jalan Taya Rembang, Jateng. Modusnya sama yakni memindahkan isi muatan ke mobil lain. Mobilnya juga sama yakni jenis Toyota Avanza warna putih.

Dari penangkapan di dua tempat, penyidik mengamankan 11 tersangka yang terlibat dalam pengiriman benur ke luar negeri. Di TKP Jember mengamankan 8 tersangka yakni AS, IR, NJ, JM, MD, MY, MR, dan MS. Sementara di TKP Rembang, Jateng mengamankan tiga tersangka yakni AF, HL, dan IS.

"Mereka masih diperiksa di Mapolda Jatim. Yang jelas kami masih mencari bandar benur di Jakarta. Karena orang-orang ini hanya bawahan, sementara yang menikmati adalah bandar itu," tandas kapolda.

Pengiriman benur ke luar negeri itu sama halnya dengan peredaran narkoba. Pasalnya, keuntungan yang diperoleh sangat tinggi. Setiap benih benur jenis super hanya sekitar Rp 10.000 sampai Rp 20.000.

Tetapi setelah di tangan pengepul besar atau bandar kemudian dikirim ke luar negeri harganya mencapai Rp 200.000 sampai Rp 260.000.

"Setiap berhasil mengirim, sang bandar bisa mengantongi keuntungan mencapai Rp 10 miliar," tegas Irjen Machfud. (Surya/ Anas Miftakhudin)