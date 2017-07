Wow, Hiu Langka Terekam Lewat Video Seorang Penyelam di Komodo, Punya Mulut Raksasa Lho!

TRIBUNJATIM.COM - Sejak pertama kali ditemukan di pesisir Hawaii pada tahun 1976, dunia sains masih belum betul-betul mengenal hiu bermulut raksasa (Megachasma pelagios).

Namun, seorang penyelam di pulau Komodo berhasil merekam penampakkannya.

Sang penyelam sedang berada di Laut Gili Lawa ketika hiu langka tersebut tiba-tiba lewat.

Terlihat dalam video tersebut, kepala dan mulut M pelagios berada begitu dekat dengan penyelam sebelum akhirnya hewan ini memalingkan wajahnya dan berenang menjauh.

Dengan adanya video ini, M pelagios telah menampakkan diri sebanyak 61 kali dalam 41 tahun terakhir.

Hal ini wajar saja. Sebab, menurut International Union for the Conservation of Nature (IUCN), tercatat hanya ada 102 spesimen yang telah diamati.

Walaupun bermulut besar, para peneliti menekankan bahwa hiu ini tidak membahayakan manusia.

Pola makan mereka terdiri dari plankton dan ubur-ubur yang disaring.