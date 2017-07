Kampus Shopee Rambah Kota Surabaya, Bakal Berbagi Strategi Bisnis Online Praktis

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Shopee dan JNE akan mengadakan talkshow bertema bisnis untuk 100 pengusaha lokal di Surabaya, Sabtu (29/7/2017).

Acara bertema “Success in A Click! How To Build Your Online Business Empire” ini merupakan bagian dari program Roadshow Kampus Shopee.

Acara yang digelar di Java Paragon Hotel akan diisi oleh Chief Marketing Officer Brand Zaskia Adya Mecca, Haykal Kamil, dan Digital Marketing Expert, Tuhu Nugraha.

"Surabaya merupakan kota ke-8 yang dikunjungi Shopee dalam Roadshow Kampus Shopee tahun ini," ujar CEO Shopee, Chris Feng.

Hingga kini, program ini telah sukses menjangkau lebih dari 800 peserta di seluruh Indonesia.

Chris mengharapkan talkshow ini mampu mendukung pengusaha lokal untuk membangun bisnis online dan mengembangkan jangkauan bisnis mereka.