Kunjungi Malaysia, Aktris 'Kuch Kuch Hota Hai' Kajol Nekat Ketemu Ibu Negara Pakai Baju Terbuka!

TRIBUNJATIM.COM, MALAYSIA - Para penggemar film Bollywood pasti tak asing lagi dengan nama Kajol.

Kajol memang dikenal sering membintangi film-film papan atas yang terkenal hingga saat ini.

Seperti "Kuch Kuch Hota Hai", "Kabhi Khushi Kabhie Gham", "My Name Is Khan", dan banyak lainnya.

Perempuan berambut panjang ini juga kerap beradu akting dengan berbagai aktor dan aktris besar Bollywood.

Contohnya Shahrukh Khan, Amitabh Bachchan, Hrithik Roshan, Kareena Kapoor, dan yang lain.

Perempuan 42 tahun kelahiran Mumbai, India, ini juga masih aktif di dunia layar lebar.

Kuch Kuch Hota Hai. (khaskhabar.com)

Tak hanya itu saja, ia juga aktif di berbagai aktivitas lain di bidang hiburan setempat.

Baru-baru ini, diketahui ibu 2 anak itu tengah berkunjung ke Malaysia.