Mau Beli Tiket Nonton Persebaya Vs PSBI Blitar? Datang Aja ke 10 Lokasi Ini, Ada Promonya Juga Loh!

Laga Persebaya Vs PSBI Blitar

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Persebaya akan kembali melakoni laga kandang dalam lanjutan babak penyisihan grup 5 Liga 2 Indonesia.

Pada laga tersebut, tim berjuluk "Bajul Ijo" ini akan menghadapi PSBI Blitar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (2/8/2017).

Dilansir dari akun Instagram resmi Persebaya, @officialpersebaya, pada Sabtu (29/7/2017), tiket sudah dapat dipesan mulai hari ini dengan mengunjungi 10 tiket box yang disediakan.

10 titik penjualan tiket single game Persebaya vs PSBI Blitar terletak di Coffee Toffie JX, Jalan Ahmad Yani No 99, Coffee Toffie Klampis, Coffee Toffie Taman Apsari, Coffee Toffie Rungkut, Kenjeran Park.

Dapat pula dipesan di JEJE Radio, Jalan Embong Gayam No 27-29, Goedang Kotor, Jalan Raya Satelit 24 Sukomanunggal, Kota FM dan DJ FM, Jalan Citandui 14, Tegalsari, Giant Maspion, Jalan Ahmad Yani No 73, dan Rolag Kopi, Jl Karah Blok E-2 No 6.

Seluruh lokasi berada di Kota Surabaya ya.

Pada pertandingan ini, panitia pelaksana memberikan promo khusus bagi pelajar dan mahasiswa yang ingin membeli tiket.

Dengan membawa fotocopy kartu pelajar/kartu mahasiswa yang masih berlaku, tiket sudah dapat dibeli seharga Rp 27.000 per tiket.

Sementara bagi yang lain, tiket dijual dengan harga Rp 35.000 untuk kategori Fans.

Sedangkan untuk kategori Super Fans dijual dengan harga Rp 250.000.

Tiket juga dapat dibeli secara online dengan mengunjungi website resmi My Ticket, www.myticket.id dan mengisi biodata diri.

