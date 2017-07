Kawasan Tengah Kota Blitar Bersih dari PKL

TRIBUNJATIM.COM, BLITAR - Setelah sukses menertibkan pedagang kaki lima (PKL) di Jl Mastrip, Pemkot Blitar berencana menertibkan aktivitas PKL di titik lain. Sejumlah jalan protokol di tengah kota harus steril dari keberadaan PKL.

Sejumlah jalan yang harus bersih dari aktivitas PKL, yakni, Jl Merdeka, Jl Kenanga, Jl Semeru, Jl Merapi, Jl A Yani, Jl Diponegoro, dan Jl Dr Wahidin. Petugas Satpol PP Kota Blitar mulai mensosialisasikan rencana itu ke para PKL.

Petugas juga memasang spanduk bertuliskan larangan berjualan di beberapa kawasan yang harus steril dari aktivitas PKL. Misalnya, di Jl A Yani dan Jl Dr Wahidin. Di lokasi terdapat spanduk bertuliskan larang berjualan bagi PKL.

"Kami mendahulukan penertiban di kawasan sentral. Setelah di Jl Mastrip, kami akan menertibkan PKL di Jl Diponegoro, Jl A Yani, dan Jl Merdeka," kata Kepala Satpol PP Kota Blitar, Wikandrio, Minggu (30/7/2017).

Sesuai Perwali No 47 Tahun 2016 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima sebagai pengganti Perwali No 8 Tahun 2008 dan Perwali No 3 Tahun 2009 menyebutkan ada titik-titik baru yang dilarang digunakan aktivitas PKL.

Termasuk di Jl Mastrip, Jl Merdeka dan Jl Kenanga. Kawasan itu dilarang untuk aktivitas PKL. Hanya saja, untuk Jl Merdeka, aktivitas PKL diperbolehkan mulai pukul 21.00 WIB ke atas.

"Kenapa di atas pukul 21.00 WIB, agar aktivitas ekonomi pada malam hari tetap hidup. Di titik itu berdekatan dengan Taman Pecut dan Alun-alun," ujar Wikandrio.

Pemkot Blitar sekarang sedang membangunkan tempat untuk menampung para PKL. Ada dua tempat yang sedang ditata untuk menampung PKL. Yakni di lokasi bekas kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan di Stadion Supriyadi.

Lokasi bekas kantor DLH yang berada di Jl A Yani rencananya digunakan sebagai sentral kuliner semacam pujasera. Sekarang, Pemkot mulai membangun tempat itu. Sedangkan di Stadion Supriyadi, Pemkot membangun ruko. Rencananya, ruko itu juga untuk menampung PKL.

Baca: VIDEO : Ternyata WNA yang Ditangkap di Surabaya Masuk Indonesia Secara IIegal

"Intinya Pemkot menyediakan tempat bagi para PKL. PKL yang mempunyai izin berjualan dan terdaftar di Disperindag akan ditampung di tempat-tempat itu," ujar Wikandrio.

Sedangkan PKL yang tidak mendapatkan tempat dipersilakan berjualan di kawasan yang tidak dilarang. Misalnya, para PKL di Jl Mastrip sekarang sebagian berjualan di Jl Melati. "Selama tempat itu bukan kawasan dilarang berjualan, silakan berjualan di situ," katanya.

Seperti diketahui, awal Juli lalu, petugas Satpol PP menertibkan PKL di Jl Mastrip. Sekitar 100 PKL yang berjualan di kawasan itu harus pindah. Berdasarkan aturan baru, Jl Mastrip menjadi kawasan yang harus steril dari aktivitas PKL.(Surya/ Samsul Hadi)