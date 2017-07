Uang Teman Raih Penghargaan di The Best P2P Lending Platform for Individuals dari The Asian Banker

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Uang Teman raih penghargaan di ajang The Asian Banker Exellence in Retail Financial Services Awards 2017 dari The Asian Banker.

Uang Teman, sebagai perusahaan non bank, dinobatkan sebagai The Best P2P Lending Platform for Individuals.

The Asian Banker Exellence in Retail Financial Services merupakan program penghargaan yang diadakan setiap tahun dan berskala internasional.

Menurut rilis yang diterima TribunJatim.com, penghargaan tersebut mencakup layanan keuangan ritel, transaksi perbankan, risiko dan teknologi serta pinjaman peer-to-peer (P2P Lending), pembayaran, investasi kerumunan dan platform di kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika.

"Ini merupakan apresiasi atas kerja keras dari seluruh karyawan UangTeman," ungkap CEO & Founder Uang Teman, Aidil Zulkifli.

Aidil menerangkan, sejak berdiri pada April 2015, Uang Teman berupaya memberikan yang terbaik untuk mendukung terwujudnya tingkat inklusi keuangan hingga 75 persen pada 2019.