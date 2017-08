Soekarwo Harapkan Ada Peningkatan Kerja Sama dengan Negara Jerman di Bidang Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aqwamit Torik

TRIBUNJATIM.COM - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, harapkan ada peningkatan kerja sama dengan Jerman.

Kerja sama itu terutama melalui peningkatan di bidang Trade, Tourism and Investment (TTI).

Hal tersebut diungkapkan saat memberikan sambutan di acara bisnis pertemuan dengan pengusaha Jerman, di Hotel Kempinski Bristol, Berlin, Jerman, Rabu (2/8/2017).

Promosi TTI juga diakui oleh Soekarwo sebagai apresiasi kepada pengusaha di Jerman, karena sudah mendukung ekonomi di Jawa Timur.

"Ekonomi Jerman untuk Jawa Timur semakin penting," ungkap Soekarwo saat memberikan sambutan.

Seperti pada tahun 2016 misalnya, investasi mereka ke Jawa Timur menduduki peringkat ke-8.

Investasi yang ditanam oleh jerman didominasi dari sektor sekunder sebesar 144,5 juta US Dolar, sektor tersier 10,9 juta US Dolar, dan di sektor premier sebesar 1,3 juta US Dolar.