Asyik Joget, Tiba-Tiba Anggota Girlband Korea Ini Histeris Saat Lihat Temannya Sendiri, Hiii!

TRIBUNJATIM.COM, KOREA SELATAN - Musik K-Pop saat ini tengah digandrungi anak muda di berbagai negara.

Di Indonesia sendiri tak sedikit penggemar K-Pop yang juga menggemari hiburan dari Korea Selatan lainnya.

Seperti film, serial drama, variety show, gag show, dan masih banyak lainnya.

Baca: Kayaknya Biasa Aja, Tapi Foto Artis Korea Ini Ternyata Bikin Gempar, Hayo Tebak Dia Pamer Apanya?

Para girlband dan boyband asal Negeri Ginseng itu memang begitu lihai merebut hati para penggemarnya.

Mereka memanfaatkan konsep yang dipakai saat itu untuk terlihat lebih menonjol dari rival masing-masing.

Salah satunya adalah girlband Cosmic Girls.

Cosmic Girls. (Allkpop)

Baca: Dikenal Doyan Pamer Tubuh Seksi, 10 Foto Artis Korea HyunA Basah-Basahan Ini Bikin Merem Melek!

Cosmic Girls atau dikenal juga sebagai WJSN adalah girlband campuran Korea Selatan dan China.

Mereka debut pada 2016 lalu dengan total 13 member melalui mini album "Would You Like?".