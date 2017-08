Ini 10 Perubahan dari Acara Operasi Plastik Thailand, Nggak Kalah dari Korea, No 2 Bikin Pangling!

TRIBUNJATIM.COM - Korea Selatan memiliki acara make over dengan operasi plastik yang disebut "Let Me In".

Nah, ternyata Thailand mengadopsi acara tersebut dan saat ini sudah memasuki musim ke-3.

Thailand juga termasuk negara yang terkenal karena operasi plastik-nya.

Hasil operasi plastik di Thailand nggak kalah dari Korea lho!

Dilansir dari asiantown.net, ini dia 10 perubahan drastis operasi plastik dari acara TV Let Me In.

(Perubahan Sesudah Operasi Plastik pada Lima Seleb Korea, Ternyata Ini Bagian-bagian yang Diubah!)

(Ini Tujuh Cara untuk Kabur dari Korea Utara, Negara Pimpinan Kim Jong-Un, No 4 dan 5 Paling Aman)

1. Beda Banget

ASN ()

Wanita ini melakukan perubahan di bagian dagu, gigi, hidung dan juga kulit.