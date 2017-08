Tak Hanya Nila Transfer Saja yang Wah!, Tapi Gaji Neymar di PSG, Sekali Kedipkan Mata Rp 15 Ribu

TRIBUNJATIM.COM, BARCELONA – Transfer Neymar dari Barcelona ke PSG disebut-sebut tinggal menunggu momen peresmian.

Angka yang terlibat dalam transfer ini gila-gilaan.

Bukan hanya harga Neymar, tapi juga gajinya di PSG nanti.

PSG kabarnya akan membayar klausul pelepasan Neymar sebesar 222 juta euro.

Neymar bakal dikontrak selama lima tahun dengan gaji bersih 30 juta euro atau 473 miliar rupiah per tahun.

Angka gaji Neymar bisa bikin geleng-geleng kepala.

Dengan jumlah 30 juta euro per tahun, Neymar berarti akan mendapatkan 2,5 juta euro per bulan atau 564 ribu euro per minggu.

Setiap hari Neymar bangun tidur dan memulai hari baru, dia dibayar 80 ribu euro.

Setiap menit akan membuatnya lebih kaya 60 euro.

Setiap kali Neymar mengedipkan mata, yang durasinya hanya sekitar satu detik, dia mendapatkan uang 1 euro atau lebih dari Rp 15 ribu!

Sebagai perbandingan, untuk mendapatkan uang 15 ribu rupiah, seorang pengemudi ojek online di Jakarta harus menjemput dan mengantar penumpang ke tujuan berjarak 10 km dengan kondisi jalanan lancar alias tidak dalam rush hour. (Calciomercato)

