Begini Penyebab Dokter Ryan Thamrin Meninggal, Terjatuh di Kamar Mandi?

TRIBUNJATIM.COM - Ryan Thamrin, dokter tampan yang wajahnya dikenal akrab dalam memandu acara kesehatan Dr.OZ Indonesia dikabarkan meninggal dunia.

Ia dikabarkan menghembuskan nafas terakhir pada Jumat (4/8/2017) pukul 03.30 WIB.

Berdasarkan pesan yang beredar di kalangan wartawan, Finalis Abang None tahun 2003 itu wafat di Pekanbaru, Riau, Sumatera.

Doa pun mengalir untuk dokter berusia 39 tahun itu.

"Mohon doanya, semoga Almarhum diberi tempat yang mulia di sisi Allah SWT dan diampuni segala dosanya serta diterima amal ibadahnya.."

"Aamin YRA.. Selamat jalan Bang Ryan.. Terimakasih atas segala kontribusinya untuk membuat kita sadar akan pentingnya hidup sehat.."

"We lost you very much and we will be missing you," demikian tertulis dalam pesan tersebut."

Demikian isi pesan beredar.

Lalu, apa penyebab dr Ryan meninggal pada usia muda?

Akun @enggaresa pada Twitter menyebut jika dr Ryan meninggal karena terjatuh di kamar mandi, subuh tadi.

dr Ryan (lahir di Tanjung Pinang, 27 Mei 1978 – meninggal 4 Agustus 2017 pada umur 39 tahun) adalah dokter dan pembawa acara Indonesia.

Pria berdarah Banjar-Riau ini sebelumnya menjadi cover boy di majalah Aneka Yess! dan sempat menjadi Abang Jakarta tahun 2003.

Sebagai dokter, ia menangani masalah seksologi dan kesehatan reproduksi.

Namanya semakin dikenal setelah membawakan program kesehatan dr OZ Indonesia pada Trans TV.

Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Tribun Timur dengan judul Inilah Penyebab dr Ryan Thamrin Meninggal pada Usai 39 Tahun