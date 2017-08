Ganti Warna Rambut, Fans Yakini EXO Sedang Persiapkan Album Baru Lagi

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Ayu Mufidah KS

TRIBUNJATIM.COM - Boy grup ternama asal Korea Selatan, EXO, berencana kembali menyapa penggemar dengan album baru.

Album yang dimaksud ini merupakan repackage dari full album keempat EXO bertajuk 'The War' yang baru dua minggu usai dirilis.

Kabar adanya album repackage 'The War' awalnya diungkapkan oleh Baekhyun saat EXO menjadi bintang tamu di siaran langsung V Live, Ko Ko Bop on One Summer Night Selasa (18/7/2017) lalu.

(Dapat Gelar Artis Pendatang Baru Terbaik Versi Apple Music, Ternyata Ini Pengorbanan Member NCT 127)

Dalam siaran itu, pemilik nama Byun Baek Hyun itu mengatakan jika 'The War' merupakan pemanasan untuk album repackage EXO selanjutnya.

Hanya saja, kepastian kapan album itu akan dirilis, masih menjadi tanda tanya besar di kalangan fans.

Dugaan boy grup bentukan SM Entertainment itu segera merilis album baru semakin kencang setelah beberapa member terlihat tampil dengan perubahan rambut baru.

Beberapa member mulai terlihat mengganti warna dan model rambut saat tampil di program musik M!Countdown, pada Kamis (3/8/2017).