Masih Ingat Artis India di Film '3 Idiots' Ini? Dulu Ganteng, Sekarang Penampilannya Bikin Kaget!

TRIBUNJATIM.COM, INDIA - Masih ingatkah kalian akan film Bollywood "3 Idiots"?

Film drama komedi ini telah mempopulerkan kata-kata "All is well" atau "Semua baik-baik saja".

"3 Idiots" rilis di pada 2009 lalu dan sukses menjadi salah satu film Bollywood paling disukai masyarakat.

Bahkan di situs IMDb, film tersebut berhasil masuk dalam daftar 250 film terbaik sedunia.

Film ini dibintangi oleh Aamir Khan sebagai Rancho, Sharman Joshi sebagai Raju, dan R. Madhavan sebagai Farhan.

Aktris cantik Kareena Kapoor juga ikut membintangi film tersebut dengan perannya sebagai Pia.

3 Idiots. (India.com)

Tak hanya "3 Idiots", Aamir Khan juga dikenal berkat karya-karyanya di dunia perfilman Bollywood.

Seperti "PK", "Dhoom 3", "Ghajini", "Raakh", dan masih banyak film-film lainnya.