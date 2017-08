Klasemen Sementara Liga 1: Kalah dari Sriwijaya FC, Persegres Duduk di Urutan Paling Bawah

TRIBUNJATIM.COM, JAKARTA - Tiga laga pekan ke-18 Liga 1 2017 berlangsung pada Sabtu (5/8/2017) di tiga kota berbeda.

Laga-laga yang berlangsung Sabtu (5/8/2017) adalah, Borneo FC Vs Sriwijaya FC, Semen Padang Vs Persegres Gresik, dan Persib Bandung Vs PS TNI.

Semen Padang memetik kemenangan atas Persegres Gresik dengan skor telak 4-1.

Sementara itu, Borneo FC harus tumbang saat menghadapi Sriwijaya FC di Stadion Segiri, Samarinda, Sabtu (5/8/2017) sore WIB.

Gol tunggal Alberto Goncalves membuat Sriwijaya memetik kemenangan atas tuan rumah.

Kemudian, Persib Bandung juga sukses mengakhiri rekor buruk saat menghadapi PS TNI.

Berlaga di Stadion Si Jalak Harupat, Persib menang dengan skor 3-1 atas PS TNI.

Kemenangan Sriwijaya FC, Semen Padang, dan Persib Bandung berdampak pada posisi mereka di klasemen.

Sriwijaya kini mengoleksi 24 poin dari hasil 18 yang sudah mereka jalani musim ini.