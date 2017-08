Aneh, Anggarkan Rp 200 Juta Untuk Alat Fitness di Taman Kota Batu

TRIBUNJATIM.COM, BATU - Pemerintah Kota Batu tidak hanya serius untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Tetapi terus berinovasi, seperti halnya untuk mengajak warga Kota Batu gemar berolahraga.

Tak lama lagi nanti akan hadir alat kesehatan yang diletakkan di beberapa taman terpilih di Kota Batu. Dinas Kesehatan Batu, Drg Kartika Trisulandari mengatakan alat kesehatan itu seperti Sepeda Statis, alat bantu push up, dan alat fitnes lainnya.

"Alat-alat olahraga fitnes yang bisa dimanfaatkan warga secara gratis. Karena sifatnya outdoor jadi alatnya juga yang bisa tahan panas dan hujan," kata dia kepada suryamalang.com, Senin (7/8/2017).

Namun saat ini pihaknya masih mengkaji taman mana yang memang bisa ditaruh alat fitness tersebut. Karena pihaknya tidak ingin ada fasilitas untuk warga tapi tidak ada yang merawat.

Rencananya alat fitness ini akan ditaruh di taman-taman besar yang ada di Kota Batu. Tak hanya taman, juga bisa di sekolah yang memiliki taman terbuka, sehingga bisa dimanfaatkan oleh kalangan umum.

"Anggarannya ini sekitar Rp 200 juta. Masuk ke dalam PAK 2017 ini," imbuh dia.

Kartika menilai, taman-taman di Kota Batu ini setidaknya harus terawat terlebih dahulu. Agar tepat sasaran penempatan alat fitnes tersebut. Tak hanya di taman Kota, tempat sekolah tetapi juga bisa di tempat bermain anak di Balai Kota Among Tani ataupun di Alun-Alun Batu. Alat fitnes itu, dikatakan Kartika untuk mengajak warga Kota Batu gemar berolahraga.

"Iniloh ada alat fitnes gratis, ayo olahraga. Olahraga itu nggak harus bayar dan gak mahal kok," tuturnya.

Program ini akan disinergikan dengan Dinas Lingkungan Hidup untuk perawatan taman dan juga alat-alat fitnes. Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Arief As Siddiq mengatakan saat ini ia fokus untuk pembenahan taman se Kota Batu. Mulai dari tenaga untuk merawat taman, hingga pembenahan fasilitas yang ada di taman-taman se Kota Batu.

"Ya bagus nanti dibenahi terlebih dahulu taman-taman di Kota Batu. Tenaganya," kata Arief.

Saat ini, beberapa taman sedang diperbaiki. Seperti halnya di Balai Kota Among Tani. Di Balai Kota Among Tani ini akan dibuat taman dengan empat sudut berbeda. Bisa jadi nanti alat fitnes itu ditempatkan di Balai Kota Among Tani. Karena dipenuhi fasilitas untuk masyarakat.

Salah satu atlet di Kota Batu, Riski Putra Ngabalin mengatakan, hadirnya alat fitnes ini merupakan hal yang positif. Karena sejauh ini belum ada fasilitas gratis untuk olahraga di Kota Batu.

"Bagus dong. Setidaknya taman-taman yang ada di Kota Batu ini dimanfaatkan dengan baik. Ya itung-itung buat atlet di Batu bisa nambah power semangat latihan," kata dia yang juga atlet Petinju ini.(Surya/ Sany eka putri)