Wow, Baru Sejam Rilis Album Debut, Lagu 'Energetic' WANNA ONE Duduki Puncak Tangga Lagu Korea

Dinanti-nanti para fans, akhirnya WANNA ONE, boy grup bentukan program survival Mnet "Produce 101 Season 2" membuat debut mereka.

Pada 7 Agustus 2017 pukul 6 sore waktu Korea, WANNA ONE merilis mini album debut mereka "1X1 = 1 (TO BE ONE)" dan video musik untuk lagu andalannya "Energetic."

"Energetic" adalah judul lagu pertama grup yang dipilih oleh para fans, dibanding "Burn It Up."

Liriknya ditulis oleh Hui dan Wooseok dari PENTAGON, dan lagunya disusun oleh Flow Blow dan Hui.

Melansir dari Soompi.com, baru satu jam setelah merilis album debut mereka, WANNA ONE telah menduduki puncak tangga lagu.

Mulai pukul 7 sore waktu Korea pada 7 Agustus 2017, judul lagu WANNA ONE "Energetic" berada di posisi pertama chart real-time dari enam situs musik utama Korea.

Situs tersebut adalah Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, dan Soribada.

Sedangkan "Burn It Up" berada di posisi kedua di Melon, Genie, Bugs, dan Naver, posisi ketiga di Soribada, dan yang keempat di Mnet.

Tiga lagu lainnya juga berada di 10 besar sebagian besar tangga lagu.

Suatu pencapaian yang mengesankan, selamat ya!

Yuk intip video musik WANNA ONE "Energetic."