Jeki Arisandi Resmi Tinggalkan Persegres, Pelatih Tidak Tahu

TRIBUNJATIM.COM, GRESIK - Persegres Gresik mengalami krisis pemain diawal putaran kedua Liga 1 ini. Bagaimana tidak, setelah resmi ditinggal Fitra Ridwan (Persija) , Dave Mustaine (PSS Sleman), I Gusti Rustiawan (Persita Tangerang), M Rifan, Rendi Saputra, Herwin Tri Saputra (Mitra Kukar), M Said (Madura FC), dan Kushedya Yudo (Persekam Metro FC).

Jeki Arisandi akhirnya resmi meninggalkan Persegres Gresik United.

Bek sayap Laskar Joko Samudro itu pergi dengan cara baik-baik dengan berpamitan pada manajemen, Minggu (6/8/2017) kemarin.

Hal ini dibenarkan oleh Sahlul Fahmi Media Officer Persegres saat dikonfirmasi Surya.co.id, Senin (7/8/2017) malam.

"Iya benar Jeki sudah resmi keluar. Kemarin dia pamitan ke Manajemen," kata Sahlul Fahmi pada Surya.co.id, Senin (7/8/2017) malam.

Terkait alasan Jeki Arisandi keluar dari Persegres, Sahlul menjelaskan, jika mantan pemain Sriwijaya FC itu ingin lebih dekat dengan sang istri yang tengah hamil tua.

"Kemarin pamitnya ke manajemen biar lebih dekat dengan istrinya,begitu," ujarnya.

Selain itu, Jeki Arisandi juga mengunggah foto tim Persegres dan disertai caption soal keluh kesahnya.

'Tak perlu menjelaskan kalau kita benar, cukup orang lain yang menilai apa yang kita usahakan. Big thanks, one day come again'

Sementara itu, Hanafi Pelatih Persegres Gresik United mengaku terkejut mendengar kabar hengkangnya Jeki.

Menurutnya Persegres terancam kekurangan pemain senior.

"Kalau Jeki keluar semakin habis pemain kita. Saya sendiri baru dengar karena sekarang saya masih di Semarang. Mau bicara apa lagi. Saya tidak bisa bicara lagi," tutur Hanafi. (Surya/Dya Ayu)