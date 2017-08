Jung Yong Hwa CNBLUE Akan Bermain Dalam 'The Package' Lho! Cocok buat Kalian Para Travelling Nih!

Laporan Wartawan TribuJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Bagi kalian pecinta travelling wajib nonton drama Korea satu ini.

Drama Korea Selatan 'The Package'dari JTBC yang bercerita tentang sekelompok orang yang melakukan tur travelling ini akan tayang bulan Oktober 2017.

Jung Yong Hwa vokalis Grup Band 'CNBLUE' akan menjadi pemain dalam drama ini sebagai San Ma Roo.

Jung Yong Hwa dipasangkan dengan Lee Yeon Hee berperan sebagai Yoon So So yang merupakan seorang pemimpin tur paket.

Cerita dari film ini adalah Lee Yeon Hee belajar di Perancis dan bekerja sebagai pemimpin tur paket.

Lalu San Ma Roo yang merupakan seorang pelancong bergabung dengan Lee Yeon Hee.

Tak hanya dia, Kim Kyung Jae diperankan oleh Choi Woo Shik seorang pengusaha gagal yang tidak melakukan apapun kecuali berkencan selama 10 tahun terakhir dan Han So Ran diperankan oleh Ha Si Eun seorang perancang barang permainan yang terjebak antara kencan kasual dan pernikahan juga ikut bergabung.

Selain itu juga akan di ramaikan oleh berbagai pemeran pendukung seperti Yeon Sung oleh Ryu Seung Soo seorang musafir dengan pasangan yang hubungannya dengannya tidak dapat ditentukan, Na Hyun oleh Park Yoo Na seorang musafir misterius yang usianya tidak diketahui.

Oh Gap Soo oleh Jung Kyu Soo seorang pria keras kepala dan agresif yang selalu bertengkar, Han Bok Ja oleh Lee Ji Hyun seorang wanita yang sudah tua karena bertengkar dengan suaminya seumur hidupnya dan seorang pria misterius diperankan oleh Yoon Park yang mengejar Yoon So So.

Drama ini yang memiliki episode sebanyak 12 ini akan berbagi kegembiraan berpergian ke Prancis.

'The Package' akan tayang menggantikan 'Age of youth 2' pada bulan Oktober setiap Jumat-Sabtu.