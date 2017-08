Anggun Jadi Juri di Asia's Got Talent 2 di Malaysia, Netizen Sibuk Komentari Dress yang Dipakai

TRIBUNJATIM.COM - Posting-an terbaru penyanyi Anggun C Sasmi di Instagram bikin netizen heboh.

Diketahui penyanyi kelahiran Jakarta 43 tahun silam ini merupakan satu juri Asia's Got Talent 2 di Malaysia.

Melalui akun Instagram miliknya, ia kemudian mengunggah foto penampilannya ketika berada di Pinewood Iskandar Malaysia Studios, Selasa (8/8/2017).

(Raline Shah Jadi Direktur AirAsia? Berikut Lima Karir Lain yang Juga Dijajal Artis Pintar Ini)

(Siapkan Jantungmu Naik 8 Roller Coaster Terseram di Dunia Ini, Ada yang Tercuram, No 3 Tertinggi)

Dalam foto tersebut Anggun mengenakan dress kombinasi warna hitam dan kain transparan.

"The 'now you see me now you don't' dress #AsiasGotTalent #JudgesCull," tulis Anggun.

Tak lama setelah diunggah, foto penyanyi lagu "Crazy" tersebut mendapat komentar beragam dari netizen.

(Gambar LGBT dan Tulisan This Is Stupid yang Diunggah Anggun Ini Undang Perdebatan Netizen)