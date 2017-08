DR Property Kenalkan 2 Kontraktor Yang Akan Menggarap The Sukolilo Residences

Jajaran DR Property saat melakukan Ground Breaking The Sukolilo Residences

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Aulia Fitri Herdiana

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - DR Property gandeng 2 kontraktor besar untuk garap The Sukolilo Residences.

Kedua kontraktor tersebut adalah PT Tatamulia Nusantara Indah dan PT Total Bangun Persada.

"Ini the best kontraktor di Indonesia," ucap Agus Gunario, Marketing & Sales Director The Sukolilo Residences usai acara Ground Breaking pada Selasa (8/8/2017).

DR Property memperkenalkan beberapa tim yang mendukung pembangunan The Sukolilo Residences seperti tim konsultan, kontraktor, bank hingga sales marketing kepada ratusan tamu undangan yang hadir.

Tatamulia telah menggarap sejumlah proyek besar seperti Ciputra World, Surabaya dan Lippo Karawaci, Tangerang.

Sedangkan PT Total Bangun Persada telah mengerjakan Green Bay Pluit, Jakarta, Living World, Pekanbaru dan National Hospital, Surabaya.

"Kami ingin memperkenalkan ke calon customer atau customer yang sudah beli, bahwa mereka gak salah pilih beli unit di kami," ucap Yandi Bagus Tedja, Direktur Utama DR Property.

Selain 2 kontraktor tersebut, DR Property juga memperkenalkan 2 bank konstruksi yaitu MNC Bank dan Panin Dubai Syariah Bank.