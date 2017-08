Raline Shah Jadi Direktur AirAsia? Berikut Lima Karir Lain yang Juga Dijajal Artis Pintar Ini

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Pipin Tri Anjani

TRIBUNJATIM.COM - Tak hanya pintar dalam dunia akting, aktris cantik satu ini juga pintar dan berbakat.

Ya, Raline Shah telah diangkat sebagai direktur maskapai penerbangan AirAsia Indonesia.

Hal ini diumumkan oleh CEO AirAsia, Tony Fernandes, melalui akun Instagram pribadinya.

Dalam posting-annya, ia mengunggah foto bersama Raline Shah.

Foto tersebut disertai caption, "Our new director in AirAsia Indonesia @ralineshah. Smart creative humble. A real coup readying our company fot IPO".

Tak hanya pintar, aktris kebangsaan Indonesia berdarah Melayu ini juga pernah merintis beberapa karir lho!