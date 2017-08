Usai Rajai Puncak Tangga Lagu Korea, WANNA ONE Bakal Bikin Penampilan Debut di M! Countdown

WANNA ONE

TRIBUNJATIM.COM - WANNA ONE konfirmasi tanggal penampilan musik pertama mereka sebagai grup!

Melansir dari Soompi.com pada 8 Agustus 2017, sebuah sumber industri melaporkan bahwa WANNA ONE akan melakukan pre-recording tahap debut mereka besok untuk "M! Countdown."

Selain itu, mereka juga akan berpartisipasi dalam siaran langsung dalam acara tersebut pada 10 Agustus 2017.

Sebagai tanggapan atas laporan ini, seorang sumber dari Mnet mengkonfirmasi tanggal penampilan WANNA ONE.

"WANNA ONE akan muncul pada siaran 10 Agustus 'M! Countdown.' Saat ini kami sedang memikirkan waktu yang spesifik untuk memfilmkan tahap pra-rekaman mereka," ungkap sumber Mnet yang dikutip dari Soompi.com.

WANNA ONE sendiri merupakan boyband bentukan program survival Mnet "Produce 101 Season 2" yang masuk 11 besar.

Para membernya terdiri dari Kang Daniel, Park Ji Hoon, Lee Dae Hwi, Kim Jae Hwan, Ong Sung Woo, Park Woo Jin, Lai Guan Lin, Yoon Ji Sung, Hwang Min Hyun, Bae Jin Young, dan Ha Sung Woon.

Sementara itu, Mini album debut WANNA ONE diberi judul “1X1=1 (TO BE ONE)” dan telah dirilis pada 7 Agustus 2017.

Hebatnya, baru satu jam setelah merilis album debut mereka, WANNA ONE telah menduduki puncak tangga lagu Korea.

WANNA ONE (soompi.com)

Mulai pukul 7 sore waktu Korea pada 7 Agustus 2017, judul lagu WANNA ONE "Energetic" berada di posisi pertama chart real-time dari enam situs musik utama Korea.

Situs tersebut adalah Melon, Genie, Bugs, Mnet, Naver, dan Soribada.

