Makanan Sehat Tanpa MSG? Bistro Satu Ini Bisa Manjakan Kaum Urban Lewat Menu All Day Brunch Lho!

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Di kota-kota besar di Indonesia saat ini mudah kita jumpai berbagai kafe dan restoran cepat saji.

Hampir di setiap pusat perbelanjaan atau mall akan mudah kita temui makanan cepat saji.

Menu yang disajikan juga sebagian besar sama seperti ayam tepung dengan nasi dilengkapi dengan minuman ringan bersoda.

Menyantap makanan cepat saji saat ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup sebagian orang.

Akan tetapi, sebagain lainnya mulai menyadari gaya hidup sehat dengan memilih makanan dengan bahan pilihan yang tentunya menyehatkan.

Out Of The Blue! (OOTB) bistro hadir untuk melengkapi kebutuhan gaya hidup sehat para kaum urban.

OOTB Bistro beralamat di Spazio Terrace Jalan Mayjend Yono Soewoyo Kav 3 unit 1-2 Surabaya.