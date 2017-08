Sajikan Healty Food Khas Hawaii, Yuk Cicipi Poke Bowl Ala OOTB Bistro Surabaya, Harganya Terjangkau!

Menu poke bowl dari Out Of The Blue! Bistro di Spazio Terracs, Jalan Mayjend Yono Soewoyo kav 3 unit 1-2 Surabaya, Selasa (8/8/2017).

Laporan Wartawan TribunJatim.com, Triana Kusumaningrum

TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA - Out Of The Blue! Bistro (OOTB) merupakan restaurant berkonsep all day brunch yang menghadirkan menu-menu dari berbagai negara.

Pada Selasa (8/8/2017), OOTB! Bistro memperkenalkan menu baru mereka yaitu Poke (dibaca Poh-keh) bowl.

"Poke bowl itu makanan yang berasal dari Hawaii, satu magkuk Poke bowl berisi nasi dengan macam-macam sayur dan potongan daging yang disiram saus khusus," ujar Freddie Ng, executive chef OOTB! bistro Surabaya pada TribunJatim.com, Selasa (8/8/2017).

Poke pada kosakata Hawaii artinya memotong atau mengiris.

Poke bowl bisa menjadi pilihan brunch kalian yang menyehatkan, tapi tetap kekinian.

Untuk satu mangkuk hungry poke bowl dihargai Rp 45 ribu dan very hungry Rp 50 ribu.

Satu mangkuk poke bowl berisi nasi Jepang, Edamame, snap peas, furikake corn, picked nasu, mixed seeds, jagung, dan garlic flake.

